VIDEO. “Que momento más bonito...”: el rescate de una mascota durante los incendios que emocionó a las redes
Las cámaras de Chilevisión captaron el reencuentro entre una vecina con su perro tras ser rescatado por militares.
Los últimos días en Chile han estado marcados por los incendios forestales que han afectado a las regiones del Ñuble y Biobío, catástrofe que ya ha dejado 20 víctimas fatales y más de 7 mil damnificados, según el último reporte oficial.
En medio de las evacuaciones efectuadas en el sector Pocollay en Concepción, un momento captado por Contigo en Directo de Chilevisión emocionó a las redes sociales.
Mientras los militares ayudaban en la evacuación de los vecinos de la localidad, una propietaria se acercó al periodista en terreno conversó con Betsy, quien estaba buscando a sus mascotas y a su marido.
Durante la entrevista, un militar apareció junto con uno de los perros de la vecina, quien corrió a su encuentro y se llevó en sus brazos a su mascota. “Que escena más bonita estamos viendo”, indicó el comunicador.
“Yo soy doglover y catlover, las tengo todas. Cuando los perritos ponen las patitas detrás de la espalda significa que están asustados. Pobrecito”, complementó Karina Álvarez.
“Me encanta que se preocupen y se acuerden de ellos”, “Bendiciones a todos los que están rescatando animalitos” y “Que bello, las mascotas son tan importantes para recuperarse después de tanta tragedia”, indicaron algunos usuarios en redes sociales.
