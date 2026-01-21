“Que momento más bonito...”: el rescate de una mascota durante los incendios que emocionó a las redes

Los últimos días en Chile han estado marcados por los incendios forestales que han afectado a las regiones del Ñuble y Biobío, catástrofe que ya ha dejado 20 víctimas fatales y más de 7 mil damnificados, según el último reporte oficial.

En medio de las evacuaciones efectuadas en el sector Pocollay en Concepción, un momento captado por Contigo en Directo de Chilevisión emocionó a las redes sociales.

Mientras los militares ayudaban en la evacuación de los vecinos de la localidad, una propietaria se acercó al periodista en terreno conversó con Betsy, quien estaba buscando a sus mascotas y a su marido.

Durante la entrevista, un militar apareció junto con uno de los perros de la vecina, quien corrió a su encuentro y se llevó en sus brazos a su mascota. “Que escena más bonita estamos viendo”, indicó el comunicador.

“Yo soy doglover y catlover, las tengo todas. Cuando los perritos ponen las patitas detrás de la espalda significa que están asustados. Pobrecito”, complementó Karina Álvarez.

“Me encanta que se preocupen y se acuerden de ellos”, “Bendiciones a todos los que están rescatando animalitos” y “Que bello, las mascotas son tan importantes para recuperarse después de tanta tragedia”, indicaron algunos usuarios en redes sociales.

Revisa el momento aquí: