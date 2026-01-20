“No hace falta ser papá...”: el desgarrador momento que vivió Andrés Vial en directo en TVN

El conductor de 24 Horas no logró contener las lágrimas al escuchar la historia de un niño que resultó quemado salvando a su familia en Penco.

Un desgarrador momento se vivió durante la transmisión especial del noticiero de 24 Horas, cuando se dio a conocer la historia de como una familia se salvó de los incendios en Penco.

Durante la noche del lunes se vivió un dramático episodio cuando Bomberos logró el rescate de dos mellizas gracias a la acción de su madre, mientras ella y su hijo de 10 años quedaron atrapados entre el fuego que avanzó en dicha localidad.

Pasadas unas horas se confirmó que ambos lograron salvarse, pero sufrieron quemaduras de diferente grado. Martín tendría más del 30% de su cuerpo quemado y estaría conectado a ventilación mecánica.

“Él lo único que hacía era resguardar a su mamá”

En conversación con el noticiero de TVN, el padre de dicha familia entregó más detalles del estado de su hijo.

“El Martín es un valiente. Él lo único que hacía era resguardar a su mamá con sus hermanas. Trataba de protegerlas cuando aparecieron los bomberos. Por eso fue el más afectado”, comentó.

Este relato emocionó al conductor de 24 Horas, Andrés Vial, quien no pudo aguantar las lágrimas y se quebró en directo.

“Cuesta. Mi hijo de 10 años se llama Martín igual... agradecer esas cosas sencillas de la vida, de tener a tus hijos vivos, que amanezcan bien, que tengan salud”, expresó

“Uno ve al papá y dan ganas de abrazarlo, de apapacharlo, orar por ese niño, que se recupere... Cuesta. Estamos a kilómetros de distancia y no hace falta ser papá...”, complementó.

Finalmente, Vial le deseó un pronta recuperación a Martín.