Furor en redes por la nueva Bip! de “Stranger Things”: estas son las estaciones donde podrás conseguir la tarjeta

Metro de Santiago utilizó sus redes sociales para dar a conocer una nueva colaboración con la serie Stranger Things y es que la empresa de transportes lanzó una tarjeta Bip! temática.

Este lunes 19 de enero, Metro presentó una edición especial de este tradicional método de pago en colaboración con la mayonesa Hellmann’s y Netflix donde presentan el “Hellmann’s Fire Club”.

Los pasajeros, o simplemente fans coleccionistas, pueden adquirirla exclusivamente en tres estaciones seleccionadas.

¿Dónde podrás conseguir la nueva tarjeta Bip! de Stranger Things?

Para conseguir una de las nuevas tarjeta Bip! conmemorativas de Stranger Things los usuarios deberán acercarse a los puntos de venta de las siguientes estaciones:

Los Leones (L1).

Baquedano (L1 y L5)

Tobalaba (L1 y L4)

Metro de Santiago informó este lunes 19 de enero que las nuevas tarjetas ya se encuentran disponibles para su compra.