“Un bosque secreto en medio de la ciudad”: esta es la plaza de Santiago que esconde un tesoro en su interior

En algunas ocasiones no es necesario salir de la región Metropolitana para conectar con la naturaleza. Tampoco recorrer grandes distancias a pie para llegar hasta ella.

Ubicada en plena comuna de Las Condes, en la región Metropolitana, la Plaza Mustafa Kemal Atatürk es un espacio que no pasa desapercibido en la capital y visitarlo es como transportarse a un pequeño bosque en medio de la ciudad.

El recinto tiene un pequeño cerro, una cascada, diversos senderos y guarda un tesoro en su interior que hasta el momento no se ha podido encontrar.

Así es la Plaza Mustafa Kemal Atatürk

La Plaza Mustafa Kemal Atatürk tiene un geocaching; esto es un tesoro que la gente esconde a través de una aplicación y que otros pueden buscar por GPS.

Es por ello que muchas personas suelen visitar el recinto en busca del tesoro escondido. Además, es un espacio ideal para recorrer, tomarse fotografías, compartir con la naturaleza e incluso pasear mascotas.

El creador de contenido de Instagram “kennyvel.cl” compartió un registro de la Plaza Mustafa Kemal Atatürk y describió que es como “un bosque en medio de la ciudad”. “Es un pequeño Santa Lucía, una selva en medio de la ciudad”, agregó.

La plaza fue inaugurada en 1970 y está dedicada a Mustafa Kemal Atatürk, quien fue el fundador y primer presidente de Turquía, según señala el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cómo llegar a la Plaza Mustafa Kemal Atatürk?

La Plaza Mustafa Kemal Atatürk está ubicada en las cercanías del Metro Alcántara. Una vez fuera de la estación, hay que caminar un par de metros en dirección al oriente.