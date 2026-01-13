Gustavo Gatica reaccionó a la absolución del exteniente de Carabineros Claudio Crespo, dictada este martes por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el marco del juicio por las lesiones que lo dejaron ciego durante el estallido social de 2019.

Acompañado por familiares, asesores y decenas de personas que llegaron hasta el Centro de Justicia, el hoy diputado electo expresó que no quedó conforme con el veredicto, aunque destacó un punto que considera clave a nivel personal.

“Claramente no estoy satisfecho con el resultado”, afirmó, aunque sostuvo que el juicio dejó acreditado que Crespo fue el autor del disparo. “Eso tranquiliza mi corazón. No quería morirme en una década más sin saber quién fue la persona que me disparó”, señaló, subrayando la importancia de ese hecho para su proceso personal tras más de seis años desde la agresión.

Gatica recordó que perdió la visión de ambos ojos y que el apoyo de su familia y de la ciudadanía ha sido fundamental para sobrellevar el largo proceso judicial.

Desde una mirada política, el parlamentario electo cuestionó con fuerza que una lesión de tal gravedad no tenga una condena penal efectiva. “Cabe preguntarnos por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenada. Esa es una conversación que tenemos que dar como país”, sostuvo, adelantando que el debate deberá abordarse en el futuro Congreso. A su juicio, existen vacíos legales que permiten que hechos de esta magnitud queden sin sanción de cárcel.

Finalmente, Gatica confirmó que junto a su equipo jurídico evaluará todas las acciones disponibles para revertir el fallo. Anunció que analizarán solicitar la nulidad del juicio y no descartó recurrir a instancias internacionales.

“Por el bien de nuestra democracia y del Chile del futuro, estos casos no pueden quedar impunes”, afirmó, cerrando su declaración entre aplausos y muestras de apoyo, en un escenario marcado por la tensión y la alta carga simbólica del caso.