VIDEO. Plop: vuelven a vandalizar estatua de Condorito en Concepción a menos de un mes de su retorno

Desconocidos rayaron el rostro de la figura durante la madrugada. El alcalde confirmó que revisarán las cámaras para identificar a los responsables.

La icónica figura de Condorito, emplazada en el corazón de Concepción como homenaje a su creador “Pepo”, volvió a ser blanco de la delincuencia. Durante la madrugada de este jueves, desconocidos atacaron la estructura realizando rayados en el rostro del personaje, hecho que indignó a la comunidad considerando que la estatua había sido reinstalada hace menos de un mes en el sector, tras sufrir robos y daños previos.

Personal de la Dirección de Aseo y Ornato acudió al lugar a primera hora para realizar la limpieza y restauración de la superficie, devolviendo la normalidad al punto turístico que diariamente atrae a decenas de transeúntes para fotografías. Sin embargo, la administración local decidió no dejar pasar el incidente y escalar la respuesta institucional.

Cacería con cámaras de seguridad

Según declaró el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz Uribe, el municipio presentará las denuncias correspondientes ante la justicia para perseguir a los autores de estas incivilidades. La autoridad detalló que el ataque ocurrió cerca de las 23:00 horas y fue perpetrado con extrema rapidez: “Pasan personas y en 15 segundos rayan la figura. Son hechos ante los que tenemos que hacer la denuncia y perseguir el delito o cursar las multas cuando corresponda", enfatizó el jefe comunal.

Muñoz confirmó que la administración utilizará la tecnología disponible para dar con el paradero de los vándalos. “Vamos a asociar las imágenes que tenemos con otros registros de la ciudad para poder identificar a las personas que son autoras de este tipo de vandalismo”, advirtió, calificando el acto como algo que “no corresponde” y que ha sido ampliamente rechazado por las juntas de vecinos y en redes sociales.

