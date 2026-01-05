Este país se convirtió en el país más pacífico del mundo por 17° año consecutivo, según índice global

Por decimoséptimo año consecutivo, Islandia fue reconocida como el país más pacífico del mundo, de acuerdo con los resultados del Índice Global de Paz, que mide niveles de seguridad, conflictividad interna y militarización en distintos países.

El liderazgo sostenido del país nórdico se explica por una combinación de factores estructurales y culturales. Islandia no cuenta con ejército permanente y registra niveles extremadamente bajos de violencia, tanto en delitos comunes como en conflictos internos.

Otro elemento distintivo es el rol de la policía, cuyos funcionarios rara vez portan armas, así como la normalidad con la que los habitantes realizan actividades cotidianas, como caminar solos durante la noche. En muchas zonas del país, incluso, no es habitual cerrar las viviendas con llave.

La gestión de los conflictos se basa principalmente en el diálogo y la mediación, lo que se refleja en un sistema penitenciario con baja ocupación y en una institucionalidad orientada a la reinserción más que al castigo.

Especialistas coinciden en que el caso de Islandia no responde únicamente a políticas de seguridad, sino a un modelo de organización social sustentado en la confianza colectiva , un rasgo que contrasta con la realidad de numerosos países donde el miedo forma parte de la vida diaria.

Así, Islandia no solo encabeza los rankings de paz, sino que se consolida como un ejemplo de cómo la convivencia, la cohesión social y la prevención pueden influir directamente en la calidad de vida de una nación.