;

Este país se convirtió en el país más pacífico del mundo por 17° año consecutivo, según índice global

El liderazgo se explica por bajos niveles de violencia y la ausencia de las fuerzas armadas.

Javiera Rivera

Este país se convirtió en el país más pacífico del mundo por 17° año consecutivo, según índice global

Por decimoséptimo año consecutivo, Islandia fue reconocida como el país más pacífico del mundo, de acuerdo con los resultados del Índice Global de Paz, que mide niveles de seguridad, conflictividad interna y militarización en distintos países.

El liderazgo sostenido del país nórdico se explica por una combinación de factores estructurales y culturales. Islandia no cuenta con ejército permanente y registra niveles extremadamente bajos de violencia, tanto en delitos comunes como en conflictos internos.

Otro elemento distintivo es el rol de la policía, cuyos funcionarios rara vez portan armas, así como la normalidad con la que los habitantes realizan actividades cotidianas, como caminar solos durante la noche. En muchas zonas del país, incluso, no es habitual cerrar las viviendas con llave.

Revisa también

ADN

La gestión de los conflictos se basa principalmente en el diálogo y la mediación, lo que se refleja en un sistema penitenciario con baja ocupación y en una institucionalidad orientada a la reinserción más que al castigo.

Especialistas coinciden en que el caso de Islandia no responde únicamente a políticas de seguridad, sino a un modelo de organización social sustentado en la confianza colectiva, un rasgo que contrasta con la realidad de numerosos países donde el miedo forma parte de la vida diaria.

Así, Islandia no solo encabeza los rankings de paz, sino que se consolida como un ejemplo de cómo la convivencia, la cohesión social y la prevención pueden influir directamente en la calidad de vida de una nación.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad