Nuevo giro en la carrera de Vicente Reyes: se confirma su futuro en Inglaterra

El portero chileno Vicente Reyes enfrenta un nuevo giro en su carrera, luego del término de su préstamo en el Peterborough United de la tercera división de Inglaterra.

A través de redes sociales, el cuadro inglés comunicó el fin de la cesión del golero nacional, quien deberá retornar al Norwich City, club dueño de su pase y donde tiene contrato vigente hasta junio de 2027.

“El club puede confirmar que el portero Vicente Reyes ha regresado a su club matriz, Norwich City, tras la expiración de su contrato de préstamo", escribió la institución en sus cuentas oficiales.

Con esto, el joven arquero de 22 años volverá a empezar de cero tras un semestre donde solo fue titular en cuatro partidos de la League One y en otros tres de las copas nacionales.

De momento, el futuro de Vicente Reyes es incierto. El seleccionado de La Roja no ha sido considerado en el Norwich durante las últimas temporadas y todo indica que esta vez no será la excepción, considerando el complejo presente que vive el equipo en la parte baja de la Championship.

Frente a este escenario, un nuevo préstamo a una categoría menor de Inglaterra asoma como el camino más probable para el portero, ampliando su lista de cesiones que ya incluye a clubes como Braintree Town, Forest Green Rovers y Cambridge United.