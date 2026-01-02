Nuevo festival LGBTIQ+ irrumpe en Santiago con teatro, identidad y provocación

Enero de 2026 suma un nuevo panorama cultural a la cartelera de Santiago con el debut del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+, iniciativa impulsada por CoArtRe en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria artística y curatorial desde las disidencias.

El encuentro se desarrollará todos los viernes y sábados de enero en el Teatro Las Tablas, ubicado en el barrio Bellavista, con funciones nocturnas que proponen al teatro como un espacio de experiencia, reflexión y encuentro.

La programación reúne tres montajes contemporáneos, seleccionados por su potencia estética y su mirada crítica sobre temas como identidad, memoria, deseo, política y diversidad sexual.

“Este festival nace desde una convicción artística. Queremos abrir un espacio donde el teatro piense el presente y ponga en escena historias y cuerpos que amplían nuestra forma de mirar el mundo”, explicó Jacqueline Roumeau, directora ejecutiva de CoArtRe, recientemente reconocida con el Premio Trayectoria Mujer Artista Destacada 2025 del Ministerio de las Culturas.

Uno de los hitos de esta primera edición será la entrega del Reconocimiento a la Trayectoria de las Artes Escénicas CoArtRe 2026, galardón que distinguirá a creadoras y creadores cuyo aporte ha sido clave para el desarrollo del teatro chileno. La persona homenajeada será anunciada en los próximos días.

Las obras

La programación comienza con Nosotras las Monstruas (9 y 10 de enero, 21:45 horas), una relectura político-social inspirada en Las criadas de Jean Genet, desde una perspectiva LGBTIQ+.

Continúa Noche tan linda (16, 17, 23 y 24 de enero), montaje que narra la historia de una mujer trans que sueña con convertirse en La Lupe, texto premiado internacionalmente en Nueva York. El festival cierra con Zona Cero (30 y 31 de enero), obra inspirada en el estallido social chileno, ambientada en una cárcel de Santiago.

Las entradas están disponibles en Atrápalo.cl y en la boletería del teatro. Más información en www.coartre.cl.