;

Nuevo festival LGBTIQ+ irrumpe en Santiago con teatro, identidad y provocación

Tres montajes contemporáneos, funciones nocturnas y la celebración de 25 años de CoArtRe llegan al Teatro Las Tablas.

Nelson Quiroz

CoArtRe

CoArtRe

Enero de 2026 suma un nuevo panorama cultural a la cartelera de Santiago con el debut del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+, iniciativa impulsada por CoArtRe en el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria artística y curatorial desde las disidencias.

El encuentro se desarrollará todos los viernes y sábados de enero en el Teatro Las Tablas, ubicado en el barrio Bellavista, con funciones nocturnas que proponen al teatro como un espacio de experiencia, reflexión y encuentro.

La programación reúne tres montajes contemporáneos, seleccionados por su potencia estética y su mirada crítica sobre temas como identidad, memoria, deseo, política y diversidad sexual.

“Este festival nace desde una convicción artística. Queremos abrir un espacio donde el teatro piense el presente y ponga en escena historias y cuerpos que amplían nuestra forma de mirar el mundo”, explicó Jacqueline Roumeau, directora ejecutiva de CoArtRe, recientemente reconocida con el Premio Trayectoria Mujer Artista Destacada 2025 del Ministerio de las Culturas.

Revisa también

ADN

Uno de los hitos de esta primera edición será la entrega del Reconocimiento a la Trayectoria de las Artes Escénicas CoArtRe 2026, galardón que distinguirá a creadoras y creadores cuyo aporte ha sido clave para el desarrollo del teatro chileno. La persona homenajeada será anunciada en los próximos días.

Las obras

La programación comienza con Nosotras las Monstruas (9 y 10 de enero, 21:45 horas), una relectura político-social inspirada en Las criadas de Jean Genet, desde una perspectiva LGBTIQ+.

Continúa Noche tan linda (16, 17, 23 y 24 de enero), montaje que narra la historia de una mujer trans que sueña con convertirse en La Lupe, texto premiado internacionalmente en Nueva York. El festival cierra con Zona Cero (30 y 31 de enero), obra inspirada en el estallido social chileno, ambientada en una cárcel de Santiago.

Las entradas están disponibles en Atrápalo.cl y en la boletería del teatro. Más información en www.coartre.cl.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad