Con temperaturas de hasta 33°: emiten aviso meteorológico en 4 regiones del sur de Chile

El fenómeno se extenderá desde este jueves 1 de enero hasta el lunes 5 de enero.

Sebastián Escares

Con temperaturas de hasta 33°: emiten aviso meteorológico en 4 regiones del sur de Chile / Mariya Borisova

Desde hace varias jornadas que el calor ha sido el protagonista en buena parte del país.

Ahora, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas que afectarán a 4 regiones del sur del territorio nacional.

¿Qué regiones son?

De acuerdo a lo comunicado por el organismo, el calor se hará presente en las regiones de: La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Según publicó la DMC, las altas temperaturas se registrarán a partir de mañana jueves 1 de enero y se extenderán hasta la tarde del lunes 5 de enero.

La condición se debería a una condición sinóptica de “dorsal en altura”, detallan desde el organismo.

Para conocer el detalle completo del aviso, puedes visitar el sitio web oficial de la DMC (disponible aquí).

