“Es un gran bobo”: actor revela desconocido vínculo con Donald Trump antes del quiebre por diferencias políticas
El intérprete relató un gran gesto que tuvo el actual Presidente con él en una relación marcada por salidas a clubes y restaurantes.
La figura Donald Trump está dando mucho de qué hablar de forma constante, ya sea por ser el Presidente de Estados Unidos, un personaje mediático o incluso por las controversias más oscuras en las que ha estado envuelto.
Bajo este contexto, en el que cada persona que habla de él tiene repercusión, durante las últimas horas se viralizó la entrevista de un reconocido actor que recordó su relación con el magnate.
Se trata nada más y nada menos que de George Clooney, quien reveló en detalle lo que fue una pasada amistad con el actual mandatario de EE. UU..
El intérprete reveló lo que fue algunos encuentros sociales y un gesto de ayuda médica que tuvo Trump con él. Esto, siendo antes de su quiebre marcado por sus diferencias políticas.
A sus 64 años, el actor de Kentucky lamenta cómo la fama política transformó al empresario, a quien conoció en círculos neoyorquinos cuando aún buscaba el ascenso.
“Lo conocía muy bien. Me llamaba mucho”, relató Clooney, recordando que frecuentaban clubes y restaurantes, siendo contactado constantemente.
“Una vez intentó ayudarme a entrar en un hospital para ver a un cirujano de espalda“, contó, evidenciando que incluso tuvo un gran gesto.
“Es un gran bobo. Bueno, lo era. Todo eso cambió”, confesó George, exponiendo sus diferencias actuales en conversación con Variety.
La ruptura
El quiebre se profundizó con la censura a cadenas como CBS y ABC por ceder a demandas del Presidente, con George Clooney mostrándose activamente en contra de esas drásticas decisiones.
Ante la crítica y respuesta ácida, fue el propio Donald Trump quien respondió tildando al actor como “estrella de cine de segunda”; el intérprete respondía con acusación sobre el mal uso y abuso de poder.
Desde su ensayo en The New York Times urgiendo a Joe Biden a retirarse en 2024, Clooney se posicionó como voz crítica, contrastando con su vínculo previo amistoso.
Trump, por su parte, ha recibido apoyo de figuras como Kid Rock y Jason Aldean, pese a la animadversión de liberales como Clooney.
