Jara asegura llamado a Kast en caso de perder el balotaje: “No hay nada personal, solo son proyectos políticos distintos”

Esta mañana, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, se trasladó hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca en Conchalí para votar, en el marco de la segunda vuelta frente al abanderado republicano José Antonio Kast.

Durante su trayecto al establecimiento, Jara conversó con la prensa y confirmó que se contactará con su contendor en caso de que este gane el balotaje.

“Eso está previamente concordado. Aquí no hay nada personal, yo a José Antonio no lo conozco en términos personales”, señaló.

En ese sentido, añadió: “No tengo nada contra él en temas de personalidades, sino que son proyectos políticos distintos y el o la que gane será visitado por el otro”.

“Si salgo electa...”

Por otro lado, Jeannette Jara sostuvo que “si salgo electa, voy a dedicarme a trabajar por Chile desde el primer día y eso involucra que voy a implementar el plan 100 barrios en los primeros 100 días para avanzar en la detección del crimen organizado”.

“Y conformar mi primer gabinete, los nombres ya están puestos en carpetas, pero tenemos que realizar las conversaciones previas”, finalizó.