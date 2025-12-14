Escándalo total en las elecciones de Las Condes: Reportan insólita pelea a combos en local de votación

Estaban todos sufragando en tranquilidad cuando, de pronto, dos personas empezaron a agarrarse a combos. Así sin más.

Una pelea que fue reportada por CHV, quienes estaban presentes en el lugar y dieron cuenta del hecho, donde incluso tuvieron que intervenir los militares presentes.

El entuerto se habría dado por una supuesta deuda multimillonaria, que nada tendría que ver con las elecciones de este domingo.

“Estaba conversando con el hombre, el hombre se hace el desaparecido, me debe 80 millones de un supuesto loteo, negocio, hace dos años. No contesta correos, no contesta números de teléfonos, bloquea sus redes sociales”, indicó el más joven de los peleadores.

Mientras, el otro agregó que “lo que pasa es que él me está persiguiendo, yo vivo en esta comuna, él no. Hicimos un negocio, él me reconoció acá que él fue el auto de un delito: intentó quemar el edificio de mi papá, mandó a apedrear la casa de un abogado... le estoy respondiendo como corresponde”.

Finalmente, las cámaras de la señal los mostraron otra vez con los ánimos más que álgidos, por lo que una carabinera tuvo que sumarse y terminar separándolos para que cada uno siguiera su camino.

REVISA AQUÍ EL MOMENTO