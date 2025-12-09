;

VIDEO. El comentado error de José Antonio Kast que sacó ronchas en el debate Anatel: “Demencial”

Hablando de delincuencia, el candidato oficialista hizo una equivocada intervención, además de asegurar que le cortará el pelo a los presos.

Soledad Reyes

El comentado error de José Antonio Kast que sacó ronchas en el debate Anatel: “Demencial”

El debate Anatel fue la última instancia para escuchar a los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast antes de las elecciones del próximo domingo.

Y la exposición de ideas de cada postulante a La Moneda estuvo tensa, con dimes y diretes de lado a lado, como por ejemplo cuando Jeannette le paró el carro al republicano por hablar todo el rato de Gabriel Boric.

Sin embargo, otro momento que sacó ronchas en redes sociales fue el error de Kast al entregar unas cifras en el ítem de la delincuencia, donde además reveló llamativas medidas.

“Van a cumplir la ley. Van a usar uniforme, se van a cortar el pelo como corresponde, se van a comer la comida. Todavía organizan fiestas desde dentro... falta que inviten a alguien para que lo dejen entrar”, lanzó.

El error de Kast

En cuanto a la cifra, Kast manifestó que existían “1 millón 200 mil homicidios al año” en Chile.

Un número que, de inmediato, fue rebatido en redes sociales, y que él intentó corregir de peor forma después, asegurando que había dicho que eran "mil doscientos millones de personas".

“Demencial esta mentira” y “Ni en la película del día de la independencia murió tanta gente”, fueron solo algunos de los indignados comentarios.

REVISA EL COMENTADO MOMENTO

