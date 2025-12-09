VIDEO. “Tranquilízate un poquito”: La tensa parada de carros de Jeannette Jara a José Antonio Kast en pleno debate
La candidata oficialista le puso los puntos claros al representante republicano, que aludió muchísimas veces a Gabriel Boric.
Estaban en pleno debate, hablando de migración y control fronterizo. Entonces, Jeannette Jara le paró el carro a José Antonio Kast.
Es que el republicano una y otra vez aludió en sus respuestas de todos los temas al presidente Gabriel Boric, hecho que hastío a la postulante oficialista.
“Tu presidente no ha sido capaz de abrir un corredor humanitario”, señaló Kast, a lo que ella contestó: “cuando quieras hablar con el presidente Boric habla con él, ahora ten un poco de respeto, estás hablando conmigo”.
“Y tranquilízate un poquito”, cerró Jara, a lo que Kast arremetió señalándole “perdona Jeannette, podrías decirle a tu amigo Gabriel Boric...?”, siguiendo con las molestas alusiones.
¡Mira aquí el momento!
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.