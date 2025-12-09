Alerta por el “Tech Neck”: La fórmula simple para combatir el dolor de cuello y espalda por el “home office” / Johner Images

El auge del trabajo remoto ha traído consigo una consecuencia física silenciosa pero dolorosa: un incremento notable en las molestias lumbares y cervicales. Según especialistas en kinesiología y ergonomía, el problema de fondo no radica únicamente en la falta de mobiliario adecuado, sino en la drástica reducción del movimiento diario. Al eliminar los desplazamientos a la oficina, el cuerpo permanece estático por periodos prolongados, lo que se traduce en rigidez muscular y articular .

Una de las premisas más importantes que desmitifican los expertos es la búsqueda de la “postura perfecta”. Se enfatiza que mantener una posición rígida, aunque parezca correcta, termina siendo perjudicial. La nueva máxima de la salud laboral indica que “la mejor postura es la siguiente”, instando a los trabajadores a moverse constantemente y cambiar de posición cada 30 o 45 minutos para “engrasar” las articulaciones y evitar el estancamiento físico, aconseja el Dr. Osmar Del Toro, director ejecutivo y médico internista de Clínica Revitamed

La amenaza del “Tech Neck” y la debilidad muscular

El fenómeno conocido como “Tech Neck” o cuello tecnológico se ha vuelto común debido a la mala ubicación de los dispositivos. Al trabajar con laptops o celulares situados por debajo de la línea de la vista, la cabeza se inclina hacia abajo, generando una tensión excesiva en las cervicales. Para combatirlo, es crucial elevar las pantallas hasta que el borde superior quede a la altura de los ojos, permitiendo que el cuello se mantenga neutro y relajado .

Paralelamente, el estar sentado todo el día provoca una especie de “amnesia” en grupos musculares clave como los glúteos y el abdomen. Al estar inactivos, estos músculos dejan de cumplir su función de soporte, obligando a la espalda baja a cargar con todo el peso del cuerpo. Esta sobrecarga es la responsable directa de muchos de los dolores lumbares que reportan los teletrabajadores al final de su jornada.

Hidratación y pausas activas: Soluciones reales

Más allá de invertir en sillas costosas —que ayudan, especialmente si tienen soporte lumbar—, la solución pasa por hábitos simples. Los expertos recomiendan realizar estiramientos periódicos enfocados en el cuello, el pecho y los flexores de la cadera. Estas pausas activas son fundamentales para contrarrestar la posición encorvada típica del trabajo frente al computador .

Finalmente, un factor a menudo ignorado es la hidratación. Los discos intervertebrales requieren agua para mantener su elasticidad y capacidad de amortiguación. Por ello, mantener una botella de agua en el escritorio no solo obliga a beber líquido, sino que también fomenta levantarse para ir al baño, rompiendo así el ciclo del sedentarismo .