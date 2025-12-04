;

Emiten aviso por tormentas eléctricas en la región Metropolitana y otras 4 regiones de Chile

Pese a las altas temperaturas que se registran en Santiago, el clima cambiará drásticamente el fin de semana.

Juan Castillo

Tormentas eléctricas

Temperaturas por sobre los 30 grados se han registrado en Santiago durante esta semana. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente durante el fin de semana.

Esto porque se esperan lluvias en gran parte de la zona central de Chile, las cuales estarán concentradas principalmente en sectores cordilleranos.

En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país.

Tormentas eléctricas en Chile

Según el aviso de la DMC, las tormentas eléctricas se registrarán en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y el Maule.

Este fenómeno meteorológico iniciará este jueves 4 de diciembre en Coquimbo y Valparaíso.

Mientras que en la región Metropolitana, las tormentas eléctricas tendrán lugar desde el viernes 5. En tanto, este evento climático partirá a contar del sábado 6 en O’Higgins y el Maule se registrará.

