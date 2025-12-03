14 DE MARZO DE 2025 / SANTIAGO Eclipse Lunar, conocido Luna de Sangre desde el Observatorio Foster ubicado en el Parque Metropolitano Cerro San Cristóbal FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin

Si las nubes lo permiten, la noche de este miércoles ofrece una excusa perfecta para levantar la vista y desconectarse de la rutina. Un nuevo evento astronómico, conocido como conjunción, tendrá como protagonistas a la Luna y al cúmulo estelar abierto más famoso del cielo nocturno: las Pléyades (Messier 45).

Este fenómeno ocurre cuando dos objetos celestes parecen acercarse mucho entre sí desde nuestra perspectiva en la Tierra, aunque en el espacio profundo estén separados por años luz de distancia.

A diferencia de otros eventos que requieren madrugar, este espectáculo será visible desde el anochecer. El pofesor y astrofísico José Maza explica que podrás observar a la Luna brillando intensamente y, a muy corta distancia de ella, un pequeño grupo de estrellas azuladas y brillantes que parecen formar una “mini cacerola”. Esas son las Pléyades, también conocidas popularmente como las “Siete Hermanas” en la mitología griega.

Este cúmulo, ubicado en la constelación de Tauro, es una de las joyas del cielo invernal en el hemisferio norte y estival en el sur, y su cercanía visual con la Luna crea una postal fotográfica impresionante.

Para disfrutar del evento no es estrictamente necesario un telescopio, ya que es visible a simple vista. Sin embargo, aquí tienes los consejos de los expertos para maximizar la experiencia:

¿Hacia dónde mirar?: Busca la Luna en el horizonte Este / Noreste (por donde sale el sol) poco después de que oscurezca. Las Pléyades estarán “escoltándola” muy cerca.

Busca la Luna en el horizonte (por donde sale el sol) poco después de que oscurezca. Las Pléyades estarán “escoltándola” muy cerca. El truco de los binoculares: Si tienes un par de binoculares (incluso sencillos de 7x50 o 10x50), este es el momento de usarlos. El brillo de la Luna puede opacar a las estrellas vecinas a simple vista, pero con binoculares, el contraste entre el cráter lunar y el “polvo de diamantes” de las estrellas azules es espectacular.

Si tienes un par de binoculares (incluso sencillos de 7x50 o 10x50), este es el momento de usarlos. El brillo de la Luna puede opacar a las estrellas vecinas a simple vista, pero con binoculares, el contraste entre el cráter lunar y el “polvo de diamantes” de las estrellas azules es espectacular. Contaminación lumínica: Aunque la Luna se verá desde cualquier ciudad, para distinguir bien a las “Siete Hermanas” se recomienda alejarse lo más posible de los focos de luz directa de la calle.

¿Por qué ocurre esto?

La Luna recorre la eclíptica (la línea imaginaria por donde parecen moverse el Sol y los planetas) mes a mes. En su camino, frecuentemente pasa cerca de estrellas brillantes como Aldebarán, Antares o cúmulos como las Pléyades. Esta noche, la danza cósmica nos regala una de las composiciones más estéticas del mes.

¡No olvides tu cámara! Si tienes un celular con “Modo Nocturno”, apóyalo en una superficie estable, apunta a la Luna y ajusta la exposición para intentar captar los puntos brillantes a su lado.