Advierten sobre el aumento de noticias falsas y fraudes tecnológicos durante elecciones en Latinoamérica

Los especialistas de Kaspersky advierten que la desinformación no solo afecta el debate público, sino que es utilizada activamente por ciberdelincuentes como señuelo.

Las publicaciones falsas pueden llevar a fraudes, robo de datos sensibles o la ejecución de ataques que impactan tanto a individuos como a sus organizaciones de trabajo.

Fabio Assolini, director de GReAT de Kaspersky para América Latina, subraya que la masificación de noticias falsas se está volviendo cada vez más convincente con la irrupción de audios, imágenes y videos generados por Inteligencia Artificial.

El estudio Lenguaje Digital de Kaspersky reveló que el 94% de los latinoamericanos tuvo acceso a una fake news en el último año.

El desconocimiento varía por grupo demográfico: las mujeres de la región superan a los hombres en el no reconocimiento de noticias falsas (49% versus 42%), y los jóvenes entre 25 y 34 años son quienes más han estado expuestos a este tipo de contenido (80%).