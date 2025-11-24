Muñeca bielorrusa: Corte confirma prisión preventiva para abogados y pareja de exjueza Vivanco

La Segunda Sala de la Corte de Santiago rechazó el recurso interpuesto por la defensa de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, y el contador Gonzalo Migueles (pareja de la exministra Ángela Vivanco), confirmando la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.

Los tres imputados llevan 20 días recluidos en el anexo penitenciario Capitán Yáber, luego de que la jueza Michel Ibacache decretara el 5 de noviembre la máxima medida cautelar por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos.

Actuación coordinada y triangulaciones

La Corte argumentó que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La resolución destacó la actuación coordinada de los acusados:

“No es posible analizar la conducta de los acusados de manera separada, desde que entre todos ellos existían vínculos de confianza y de cercanía que les permitía actuar de manera coordinada en la realización de todos y de cada uno de los tipos penales que se les imputa”.

La sentencia de alzada detalló que la empresa beneficiada con las resoluciones cuestionadas realizaba pagos que luego eran distribuidos entre los coacusados. La Corte también mencionó antecedentes de una “serie de triangulaciones de dinero, compra de cantidades significativas de dólares en una misma casa de cambio o utilizados en la compra de objetos en el extranjero, en el pago de tarjetas de crédito, en inversiones en depósitos, pagos carentes de justificación, entre otros”.

Desestimada la propuesta de arresto domiciliario

Las defensas argumentaron que la prisión preventiva era una medida desproporcionada. El abogado de Lagos señaló que su representado compareció voluntariamente ante Carabineros y entregó su teléfono, y que esto fue “ignorado por la magistrada”.

La defensa de Migueles propuso el arresto domiciliario total, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con personas (incluida la señora Vivanco), medidas que, a su juicio, eran suficientes.

Nuevos antecedentes de exsocio

La audiencia se centró también en la declaración del exdiputado Gabriel Silber (exDC), exsocio de Vargas y Lagos.

Silber se desligó de sus exsocios y reveló nuevos antecedentes al Ministerio Público, como que Mario Vargas prestaba un departamento en Papudo a la exjueza Vivanco durante la tramitación del litigio Codelco-Belaz Movitec. Además, acusó haber sido citado a Capitán Yáber para crear una declaración que justificara el pago de $45 millones a Gonzalo Migueles, monto investigado como posible coima.

La Fiscalía defendió la declaración de Silber, señalando que “da, por ejemplo, los antecedentes de la participación del señor Cornejo, exdiputado de la Democracia Cristiana, el cual tuvo acceso al fallo antes de que el fallo fuera publicado” para intentar un acuerdo con Codelco.