Fue campeón con Colo Colo y así recuerda su paso por el “Cacique”: “El técnico me sentó en la banca sin darme explicaciones”

Daúd Gazale, exfutbolista nacional, ha dado que hablar en el último tiempo por su participación en el reality “Mundos Opuestos 3″, donde es uno de los finalistas y compite por un premio de 25 millones de pesos.

Desde el encierro, el otrora delantero habló con AS y recordó su etapa en Colo Colo, donde jugó entre los años 2008 y 2011. Gazale valoró su paso por el “Cacique”, pero aseguró que se vio perjudicado por decisiones que tomó el técnico Hugo Tocalli.

“Mi paso por Colo Colo pudo haber sido mejor, pero siempre hay un técnico que decide quién juega. No depende del jugador. Para el hincha, el que no juega es malo. Y no es así, hay muchas cosas que inciden en eso. Si el DT no te pone, te perjudica”, partió señalando el exjugador, quien fue campeón del Torneo de Clausura 2008 y 2009 con los albos.

“Yo los primeros seis meses jugué la mayoría de los partidos, creo que no estuve en dos. Y en ese tiempo hice nueve goles, en un semestre (...) Salimos campeones en 2008 y después llegó Hugo Tocalli, con todos sus delanteros. Y yo me iba a ir, pero él me pidió que me quedara”, afirmó el formado en Deportes Concepción.

Sobre el tiempo que fue dirigido por Hugo Tocalli, Daúd Gazale comentó: “Fui figura de dos de los primeros tres partidos del año... y después me sentó en la banca, sin darme explicaciones. Yo tampoco se las pedí, no correspondía. Creo que el técnico toma las decisiones y se respetan. Ahí empecé a perder continuidad y cuando pasa eso, tienes menos posibilidades de rendir”.

“Me quedó una espinita, pero estuve tres años y medio donde disfruté de jugar en Colo Colo. Un equipo tremendamente grande, es la mitad más uno del país. Te exigen todos los días, no te permiten perder, es duro y yo lo disfruté, porque la presión me gusta”, concluyó.