Fue diputada por dos periodos, perdió su candidatura al Senado y renunció al otro día a su partido

“Agradezco de corazón a las más de 80 mil personas que confiaron en nuestra gestión”, dijo luego de ser derrotada este domingo.

Mario Vergara

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra

La diputada Carolina Marzán, reconocida actriz y actual parlamentaria, ha tomado la decisión de renunciar a su militancia en el Partido por la Democracia (PPD). La determinación se produce luego de su reciente y fallida candidatura para dar el salto al Senado en representación de la Región de Valparaíso.

Tras ejercer por dos períodos consecutivos en la Cámara de Diputados, Marzán intentó acceder a la Cámara Alta en la reciente elección. Sin embargo, los resultados de la votación le impidieron concretar su objetivo. La legisladora dejará el Congreso Nacional en marzo de 2026, y a pocos meses de la finalización de su mandato, optó por desafiliarse de su partido político.

Marzán formalizó su renuncia al PPD a través de una carta que fue dirigida al director del Servicio Electoral (Servel). Si bien no se han precisado los motivos exactos de su desafiliación, existía una tensión previa con la mesa directiva del partido.

Esta fricción ya se había manifestado el pasado 10 de octubre, cuando la diputada había renunciado a la presidencia regional del PPD, argumentando en aquel momento una falta de respaldo por parte de la dirigencia nacional del partido.

Conocida popularmente por su rol como “Paolita” en la serie televisiva Los Venegas, la parlamentaria —quien es madre de la actual ministra de las Culturas, Carolina Arredondo— utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud a sus electores. Marzán dedicó palabras de agradecimiento a sus votantes y seguidores.

“Agradezco de corazón a las más de 80 mil personas que confiaron en nuestra gestión y en especial a mi equipo maravilloso por ser parte de lo que construimos y las leyes que quedaron caminando”, escribió la diputada en sus plataformas digitales. También incluyó un agradecimiento a su perro, Polito, y a las organizaciones que la acompañaron en su trayectoria.

