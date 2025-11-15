Para nadie es un misterio que, Colo Colo, ha vivido un 2025 para el olvido, justo en su Año Centenario. Es por ello que lejos de todas las peleas importantes, en Macul solo aspiran a decir presente en la próxima Copa Sudamericana.

A dos puntos de dicho cupo, en el Estadio Monumental saben que tienen que ganar sus últimos tres encuentros de la Liga de Primera para poder ir al segundo torneo continental de clubes en Conmebol.

Es por ello que, lejos de descansar, el cuadro de Fernando Ortíz enfrentó este sábado a Trasandino de Los Andes en dos duelos amistosos que sirvieron para sumar confianza en los “cortados” que hay en Macul.

“En el primer partido, Colo Colo se impuso por 4-2, con anotaciones de Marcos Bolados, Felipe Méndez, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez. En el segundo duelo, el Popular ganó 3-1, con dos goles de Javier Correa y uno de Erick Wiemberg, cerrando una sólida jornada para el equipo”, escribieron las redes sociales.

Colo Colo vuelve a la Liga de Primera el próximo domingo 23 de noviembre, desde las 20:30 horas, ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, duelo clave para las aspiraciones de cierre de temporada.