Día Mundial sin Alcohol: hotelería chilena se suma a la tendencia con variedad de mocktails

La coctelería sin alcohol dejó de ser una alternativa para convertirse en protagonista de la carta.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Lighthouse Films

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, reconocidos hoteles chilenos presentan propuestas que demuestran que el sabor y la experiencia pueden brillar sin una gota de alcohol.

La coctelería sin alcohol dejó de ser una alternativa para convertirse en una categoría consolidada, donde técnica, presentación e ingredientes naturales alcanzan el mismo nivel que los cócteles clásicos.

En el Courtyard Santiago Las Condes, el concepto “Estación Encantada” combina sustentabilidad y gastronomía, aprovechando un recurso único: un huerto orgánico urbano con más de 30 variedades de hierbas y vegetales.

Entre sus opciones destacan:

  • Lavanda: almíbar floral, jugo de limón y soda.
  • Cítrico Verde: pepino, menta y jengibre recién cosechados.
  • Flor de Hibiscus: jugo de arándano, manzana verde y especias chai.

Clásicos cócteles, pero sin alcohol

En el Akun Lounge & Bar del Santiago Marriott Hotel, el ambiente cosmopolita se une a una barra creativa que reinterpreta cócteles clásicos con un enfoque moderno. Entre los favoritos están:

  • Piña Colada sin alcohol: cremosa, tropical y con un toque de vainilla.
  • Mojito de frutos rojos: menta fresca, berries y soda, ácido y refrescante.

Con estas propuestas, ambos hoteles promueven una hospitalidad consciente y actual, donde bienestar, sustentabilidad y placer se combinan en cada copa. Una tendencia que llegó para quedarse.

Getty Images / Diana Krykavska

