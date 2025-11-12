Día Mundial sin Alcohol: hotelería chilena se suma a la tendencia con variedad de mocktails

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, reconocidos hoteles chilenos presentan propuestas que demuestran que el sabor y la experiencia pueden brillar sin una gota de alcohol.

La coctelería sin alcohol dejó de ser una alternativa para convertirse en una categoría consolidada, donde técnica, presentación e ingredientes naturales alcanzan el mismo nivel que los cócteles clásicos.

En el Courtyard Santiago Las Condes, el concepto “Estación Encantada” combina sustentabilidad y gastronomía, aprovechando un recurso único: un huerto orgánico urbano con más de 30 variedades de hierbas y vegetales.

Entre sus opciones destacan:

Lavanda : almíbar floral, jugo de limón y soda.

: almíbar floral, jugo de limón y soda. Cítrico Verde : pepino, menta y jengibre recién cosechados.

: pepino, menta y jengibre recién cosechados. Flor de Hibiscus: jugo de arándano, manzana verde y especias chai.

Clásicos cócteles, pero sin alcohol

En el Akun Lounge & Bar del Santiago Marriott Hotel, el ambiente cosmopolita se une a una barra creativa que reinterpreta cócteles clásicos con un enfoque moderno. Entre los favoritos están:

Piña Colada sin alcohol : cremosa, tropical y con un toque de vainilla.

: cremosa, tropical y con un toque de vainilla. Mojito de frutos rojos: menta fresca, berries y soda, ácido y refrescante.

Con estas propuestas, ambos hoteles promueven una hospitalidad consciente y actual, donde bienestar, sustentabilidad y placer se combinan en cada copa. Una tendencia que llegó para quedarse.