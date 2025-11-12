Día Mundial sin Alcohol: hotelería chilena se suma a la tendencia con variedad de mocktails
La coctelería sin alcohol dejó de ser una alternativa para convertirse en protagonista de la carta.
En el marco del Día Mundial sin Alcohol, reconocidos hoteles chilenos presentan propuestas que demuestran que el sabor y la experiencia pueden brillar sin una gota de alcohol.
La coctelería sin alcohol dejó de ser una alternativa para convertirse en una categoría consolidada, donde técnica, presentación e ingredientes naturales alcanzan el mismo nivel que los cócteles clásicos.
En el Courtyard Santiago Las Condes, el concepto “Estación Encantada” combina sustentabilidad y gastronomía, aprovechando un recurso único: un huerto orgánico urbano con más de 30 variedades de hierbas y vegetales.
Entre sus opciones destacan:
- Lavanda: almíbar floral, jugo de limón y soda.
- Cítrico Verde: pepino, menta y jengibre recién cosechados.
- Flor de Hibiscus: jugo de arándano, manzana verde y especias chai.
Revisa también
Clásicos cócteles, pero sin alcohol
En el Akun Lounge & Bar del Santiago Marriott Hotel, el ambiente cosmopolita se une a una barra creativa que reinterpreta cócteles clásicos con un enfoque moderno. Entre los favoritos están:
- Piña Colada sin alcohol: cremosa, tropical y con un toque de vainilla.
- Mojito de frutos rojos: menta fresca, berries y soda, ácido y refrescante.
Con estas propuestas, ambos hoteles promueven una hospitalidad consciente y actual, donde bienestar, sustentabilidad y placer se combinan en cada copa. Una tendencia que llegó para quedarse.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.