Este suplemento antioxidante “rejuvenece” las células inmunitarias envejecidas en solo cuatro semanas

Amazentis SA, biotech suiza, reportó resultados preliminares de un ensayo clínico doble ciego y controlado con placebo que evalúa Mitopure (urolitina A purificada), un suplemento orientado a la longevidad. El estudio fue publicado en Nature Aging.

En 50 adultos sanos de mediana edad, una dosis diaria de 1.000 mg durante 4 semanas produjo cambios medibles en biomarcadores inmunes en sangre: las células T CD8⁺ exhibieron un perfil metabólico más “joven”, y las células NK (“asesinas naturales”) también mostraron mejoras metabólicas frente al grupo placebo.

La urolitina A es un metabolito natural que generan ciertas bacterias intestinales al procesar alimentos como granadas, frutillas/frambuesas y algunos frutos secos. Estudios previos sugieren que fomenta la mitofagia (recambio de mitocondrias dañadas), un mecanismo clave de salud celular. En 2022, otro ensayo de la compañía halló mayor fuerza muscular tras 4 meses con 500 mg/día.

Pese al entusiasmo, los autores y la propia empresa subrayan los límites: el estudio duró solo 4 semanas, incluyó 50 participantes y midió biomarcadores, no desenlaces clínicos (menos infecciones, mayor respuesta a vacunas o sobrevida). No se sabe si los cambios persisten ni su impacto real en salud. También existe potencial conflicto de interés, pues el patrocinador comercializa el producto.

El siguiente paso será un ensayo en pacientes con cáncer para evaluar si Mitopure potencia la inmunoterapia, lo que permitiría probar beneficios clínicos concretos. Por ahora, el balance es prudente: señales biológicas prometedoras, pero evidencia insuficiente para recomendar su uso con fines de “rejuvenecimiento” inmune en la población general.