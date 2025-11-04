;

Plaza ADN: ¿Es la madera el futuro de la construcción?

Muchos, especialmente en las grandes metrópolis, piensan en la madera como un material para construcciones pequeñas. Esto dicen expertos sobre lo que pasa en Chile.

ADN Radio

Plaza ADN: ¿Es la madera el futuro de la construcción?

Chile presentó sus NDC al concierto internacional, sus nuevos, ambiciosos y aplaudidos compromisos ambientales, elaborados en conjunto entre el mundo público, privado, la academia y la sociedad civil.

Entre ellos se encuentra promover la construcción en madera por las características sostenibles que puede tener como materia prima y su aporte a una economía circular.

Muchos, especialmente en las grandes metrópolis, piensan en la madera como un material para construcciones pequeñas. Pero nuestros invitados nos contaron como en Chile y en el mundo se ha desarrollado tecnología para que la madera se transforme en el material del futuro de la construcción, por sus condiciones como aislante térmico o flexibilidad, preocupándose siempre de la sostenibilidad de los ecosistemas.

Conversamos de la construcción en madera con Nicolás del Río director de Arquitectura USS sede Santiago y María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile Green Building Council y miembro del Comité de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de Chile.

Adicionalmente, el panel de Sostenibilidad integrado por Víctor Caro, director de Capital Natural, y Kathrin Múller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, sobre los muchos eventos que se desarrollaron en el mes de octubre en torno a la sostenibilidad, demostrando que el compromiso de distintos sectores en nuestro país con la carbono neutralidad y una economía más sostenible y circular sigue más vigente que nunca.

El momento:

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad