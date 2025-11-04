Plaza ADN: ¿Es la madera el futuro de la construcción?

Chile presentó sus NDC al concierto internacional, sus nuevos, ambiciosos y aplaudidos compromisos ambientales, elaborados en conjunto entre el mundo público, privado, la academia y la sociedad civil.

Entre ellos se encuentra promover la construcción en madera por las características sostenibles que puede tener como materia prima y su aporte a una economía circular.

Muchos, especialmente en las grandes metrópolis, piensan en la madera como un material para construcciones pequeñas. Pero nuestros invitados nos contaron como en Chile y en el mundo se ha desarrollado tecnología para que la madera se transforme en el material del futuro de la construcción, por sus condiciones como aislante térmico o flexibilidad, preocupándose siempre de la sostenibilidad de los ecosistemas.

Conversamos de la construcción en madera con Nicolás del Río director de Arquitectura USS sede Santiago y María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile Green Building Council y miembro del Comité de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de Chile.

Adicionalmente, el panel de Sostenibilidad integrado por Víctor Caro, director de Capital Natural, y Kathrin Múller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, sobre los muchos eventos que se desarrollaron en el mes de octubre en torno a la sostenibilidad, demostrando que el compromiso de distintos sectores en nuestro país con la carbono neutralidad y una economía más sostenible y circular sigue más vigente que nunca.

El momento: