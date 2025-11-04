Plaza ADN: ¿Es la madera el futuro de la construcción?
Muchos, especialmente en las grandes metrópolis, piensan en la madera como un material para construcciones pequeñas. Esto dicen expertos sobre lo que pasa en Chile.
Chile presentó sus NDC al concierto internacional, sus nuevos, ambiciosos y aplaudidos compromisos ambientales, elaborados en conjunto entre el mundo público, privado, la academia y la sociedad civil.
Entre ellos se encuentra promover la construcción en madera por las características sostenibles que puede tener como materia prima y su aporte a una economía circular.
Conversamos de la construcción en madera con Nicolás del Río director de Arquitectura USS sede Santiago y María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile Green Building Council y miembro del Comité de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos de Chile.
Adicionalmente, el panel de Sostenibilidad integrado por Víctor Caro, director de Capital Natural, y Kathrin Múller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, sobre los muchos eventos que se desarrollaron en el mes de octubre en torno a la sostenibilidad, demostrando que el compromiso de distintos sectores en nuestro país con la carbono neutralidad y una economía más sostenible y circular sigue más vigente que nunca.
