Embarcación chilena se coronó campeona mundial en la clase J70 de la vela

El equipo Ducasse Sailing Team, liderado por Andrés Ducasse, se impuso en la división Corinthian de la cita planetaria disputada en Buenos Aires.

Carlos Madariaga

El Yacht Club Argentino albergó el pasado fin de semana el Campeonato Mundial de la clase J70 de la vela, con buenas noticias para nuestro país.

Todo luego que en la división Corinthian, el Ducasse Sailing Team se quedó con el título planetario.

Andrés Ducasse lideró la embarcación, donde compartió junto a cuatro de sus hijos: Andrés, Rodrigo, Ignacio y Francisco Ducasse.

“Como el padre de todos estos niños, estoy agradecido con Dios, agradecido a navegar, y agradecido por haberles enseñado y verlos convertirse en tan excelentes marineros. Por encima de todo, doy las gracias a mis hijos por la oportunidad de competir a su lado”, aseguró el patriarca del plantel nacional tras la premiación en Buenos Aires.

Por primera vez en la historia de la clase, el Mundial J70 de la vela se celebró en América del Sur. Los equipos sudamericanos obtuvieron cuatro de las cinco mejores posiciones y barrieron los cinco primeros de Corinthian.

