Celebran los pescadores artesanales: Gobierno confirma cuándo implementarán primeras medidas bajo Ley de Fraccionamiento

Durante esta jornada, en el Congreso Nacional, el Ejecutivo entregó detalles sobre las primeras medidas que se implementarán bajo la Ley de Fraccionamiento, iniciativa que avanza en paralelo al debate por la nueva Ley General de Pesca.

Desde el Gobierno explicaron que esta normativa, compuesta por 7 puntos, permitirá a los pescadores artesanales, que hoy dependen de una sola pesquería, diversificar su trabajo y captar distintos recursos durante todo el año.

Eso sí, la medida contempla excepciones: solo aplicará para embarcaciones de menos de 12 metros de eslora, que utilicen artes de pesca como línea de mano, enmalle o espinel, y que hayan registrado actividad en temporadas anteriores.

Con esto, más de 22 mil pescadores y pescadoras a lo largo del país verán mejoras directas en su estabilidad económica. Así lo señaló el subsecretario de Pesca, Julio Salas.

“Por ejemplo, embarcaciones que solo podían pescar jibia, ahora van a poder pescar otros recursos. Por ejemplo, podrán incorporar el jurel dentro de su parrilla de recursos”, sostuvo.

“Este es un conjunto de 7 medidas en total, que permiten generar un pool de abastecimiento para la pesca artesanal de pequeña escala. Esas medidas, una vez que termine la tramitación administrativa, es decir, antes de que termine el mes de noviembre, ya van a estar en vigencia”, afirmó.

Además, se espera que en las próximas semanas se den a conocer las nuevas cuotas de captura para la flota artesanal mayor, es decir, aquellas embarcaciones que trabajan con cerco y operan por tonelada.

Cabe recordar que en octubre pasado, organizaciones agrupadas en la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal entregaron al ministro de Economía un documento en el que solicitaban fortalecer la llamada “Plataforma Social”, aprobada por la Comisión de Pesca de la Cámara. En él, pedían que los beneficios contemplen verdaderas soluciones para las más de 100 mil familias que viven de la pesca artesanal en Chile.

Desde los gremios valoraron el anuncio del Ejecutivo, calificándolo como una luz de esperanza tras un año especialmente complejo para el sector. Además, destacaron que esta nueva Ley General de Pesca se ha discutido “con la luz prendida”, a diferencia de la cuestionada Ley Longueira.

Así lo expresó en conversación con Radio ADN, Hernán Cortés, presidente del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp). “Esta noticia viene a dar una luz de esperanza a aquellas embarcaciones que hoy día trabajan solo con algunas pesquerías”, dijo.

Si bien es cierto que la pesca artesanal se ve beneficiada con un aumento en algunas pesquerías importantes, como la reineta o la sardina, en otras no avanzamos tanto como quisiéramos, pero esto es democracia, esto es debate, y lo mejor de todo es que esto se debatió a la luz prendida y de cara al país, no entre cuatro paredes, como ocurrió en la Ley Longueira, donde asignaron cuotas a diestra y siniestra para algunos actores de las siete familias", complementó.

Una medida que marca un antes y un después para la pesca artesanal chilena y que busca, según el Ejecutivo, equilibrar el desarrollo productivo con la sustentabilidad de los recursos marinos.