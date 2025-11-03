;

VIDEO. Impactantes imágenes: Así fue la captura del sospechoso por homicidio de fotógrafo de la Teletón y sus dos hijos en La Reina

El sujeto es nada menos que el cuñado del fallecido profesional, y quien alertó de las muertes al llamar a Carabineros.

Soledad Reyes

Todo un vuelco ha dado el caso de un supuesto parricidio en La Reina donde estaba involucrado un reconocido fotógrafo de la Teletón.

Es que en un inicio se señaló que Eduardo Cruz-Coke podría haber atentado contra sus dos hijos y luego haberse quitado la vida.

Sin embargo, con el correr de los días, la policía abrió una nueva arista investigativa: la del homicidio de los tres familiares con un llamativo sospechoso.

Esto porque, tal como se supo este lunes, el sujeto que está siendo investigado ahora es nada menos que Jorge Ugalde, cuñado de Cruz-Coke y quien alertó a la policía del hallazgo de los tres cuerpos.

La captura de Ugalde

Así, las informaciones policiales indican que Ugalde habría tenido varios problemas monetarios con el fotógrafo, motivados principalmente por una posible herencia.

¿Y cómo lo detuvieron? El sujeto estaba en su casa, que queda en el mismo sector de La Cañada donde vivía el profesional fallecido, sentado, meditando y no habría puesto resistencia ante los funcionarios.

Las impactantes imágenes fueron registradas por Mega, donde se le ve saliendo del lugar, muy tranquilo y sin hablar con la prensa.

