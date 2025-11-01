Tribunal decreta prisión preventiva para madre e hijo por amenazas contra fiscal que dirige la investigación en desaparición de Julia Chuñil

El pasado jueves Policía de Investigaciones detuvo en Valdivia a una madre y a su hijo acusados de amenazar de muerte al fiscal Jaime Calfil, en el marco de un operativo liderado por la Brigada de Investigaciones Especiales Antisecuestros (BIPE) de la PDI.

Tras pasar a control de detención, el Juzgado de Garantía de Valdivia determinó prisión preventiva para Oriana Segovia Casas y su hijo Víctor Ortega Segovia por representar una amenaza a la seguridad de la sociedad.

Cabe recordar que el fiscal Calfil es uno de los magistrados que llevan la causa de la desaparición de Julia Chuñil, machi y activista mapuche.

Durante el registro del domicilio de los imputados, los detectives hallaron armas de fuego, municiones de diversos calibres y artefactos explosivos, además de elementos para su confección.