VIDEO. Amiga de Krishna Aguilera se defiende por críticas a su velorio: hubo DJ, artistas urbanos y se grabó un videoclip

“A mi Kishi le gustaba la loquera y vivir la vida como ella quisiera”, aseguró la joven.

Gonzalo Miranda

Funeral de Krishna Aguilera

Funeral de Krishna Aguilera

Es el caso que conmocionó al país en las últimas semanas. El pasado viernes, se realizó el funeral de Krishna Aguilera, joven asesinada en San Bernardo en medio de conflictos narcos entre bandas rivales.

Fue hace unos días que el Servicio Médico Legal (SML) entregó su cuerpo luego de tres días de peritajes, y los cercanos de la víctima solicitaron respeto y privacidad en este momento doloroso.

Velorio que no estuvo exento de polémica. Esto porque tras filtrarse numerosos videos, las redes sociales salieron a criticar duramente la forma en que familiares y amigos decidieron despedir a la joven: hubo una DJ, tres artistas urbanos cantaron e incluso se grabó un videoclip.

“Comentan hueas sin saber. Nadie anda en el bolsillo de nadie para saber todo lo que pasa realmente. Ustedes ven lo que una no más quiere que vean y aun así creen saberlo todo”, escribió una de las amigas de Krishna.

Insistió en que “nosotras viviremos el luto como queramos, porque solo nosotras sabemos lo que pasa realmente y cómo ha sido todo, pero siempre con respeto hacia ella y a su familia”, escribió en una publicación.

A mi Kishi le gustaba la loquera y vivir la vida como ella quisiera y así la vamos a despedir y sacarle fotos y mucho TikTok porque le gustaba grabarse y que vieran lo hermosa que es. No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)”, cerró.

La hermana de Krishna, Cristal Aguilera, reveló que la joven estuvo involucrada en un narcobúnker donde trabajaba bajo presión y expuesta a peligros constantes, lo que dificultó su salida de ese entorno.

