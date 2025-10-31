Ballet Folclórico de La Florida denuncia robo de sus trajes previo a estreno de obra: llaman a la comunidad a ayudar a encontrarlos

Santiago

Durante la jornada se denunció un robo al Ballet Folclórico de La Florida: la vestuarista del elenco del fue víctima de un asalto mientras transportaba los trajes, ocasión en la que se sustrajeron 8 capas de razo y 7 chaquetas negras de casimir, piezas confeccionadas especialmente para esta función.

El robo está avaluado en $1.500.000, aunque su verdadero valor es simbólico: representan meses de trabajo, dedicación y amor por el arte.

A pesar de la tristeza y la impotencia que generó este hecho, la Corporación Cultural de La Florida y el Ballet Folclórico están trabajando intensamente desde las primeras horas de la mañana para confeccionar nuevos trajes, con el objetivo de mantener la presentación de esta noche.

Gracias al compromiso y colaboración de distintos equipos, el estreno se realizará de todas maneras, como una muestra del espíritu y la resiliencia de la comunidad artística floridana.

“Chile es un país lleno de gente noble y de una riqueza cultural inmensa. Por eso hechos como este duelen tanto. A quienes se llevaron los trajes, les pedimos con el corazón que los devuelvan. Son piezas únicas, sin valor comercial, pero de un significado enorme para nuestro elenco. Que la fuerza de la comunidad sea más grande que la oscuridad”, señalaron desde el Ballet Folclórico.

Por su parte, Carolina Bravo, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de La Florida, afirmó: “Nos duele profundamente este robo, porque atenta contra el esfuerzo de muchos artistas y trabajadores que dan vida a nuestra cultura. Sin embargo, no vamos a dejar que este hecho empañe el estreno ni el espíritu de nuestra comunidad. Desde temprano nuestros equipos están confeccionando nuevos trajes para que la obra salga adelante. El arte florece incluso en los momentos difíciles, y hoy lo haremos con más fuerza que nunca.”

La Municipalidad y la Corporación de Cultura de La Florida hicieron un llamado a la comunidad a colaborar con información y a compartir este mensaje para facilitar la recuperación de las prendas.

Si alguien ve o reconoce alguna de las piezas descritas, puede comunicarse con la Corporación Cultural de La Florida o acercarse directamente al Teatro Municipal.