SAG enciende las alarmas ante presencia de una plaga de la ‘polilla esponjosa’ en Puerto de San Antonio

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la detección de una peligrosa plaga en el puerto de San Antonio. Se trata de la Lymantria dispar asiática, más conocida como 'polilla esponjosa’.

El insecto originario de Asia fue encontrado en un cargamento procedente de Corea a bordo del buque BBC Elizabeth, encendiendo las alarmas entre las autoridades.

La alerta se produjo el pasado miércoles 29 de octubre, durante una inspección rutinaria realizada por el equipo de Control de Frontera del SAG, que logró identificar la masa de huevos antes de que la especie ingresara al país.

Esta plaga es considerada una de las defoliadoras más peligrosas del mundo. Según la información oficial del SAG, la polilla esponjosa asiática puede alimentarse de más de 500 especies de árboles y arbustos, incluidos frutales y plantas ornamentales, llegando incluso a consumir por completo el follaje de los vegetales que ataca.

Su capacidad de volar en estado adulto, sobre todo en las hembras, facilita su dispersión y hace que pueda establecerse rápidamente en nuevos territorios. Los huevos, depositados frecuentemente en barcos atraídos por la luz durante la noche, pueden permanecer viables hasta 24 meses, lo que aumenta el riesgo de introducción en diferentes países.

La acción rápida del SAG fue clave para contener la amenaza. Tras detectar la plaga, el buque BBC Elizabeth fue sometido a un tratamiento fitosanitario, impidiendo que la especie se estableciera en Chile.

El organismo recuerda que, a pesar de ser un caso aislado, la vigilancia constante en los puertos resulta fundamental, especialmente considerando que embarcaciones provenientes de Asia u otras zonas de riesgo pueden transportar la plaga inadvertidamente.

Esta detección representa una ventana de prevención crucial para el país. La introducción de la polilla esponjosa asiática podría afectar gravemente bosques, frutales y áreas ornamentales, con consecuencias tanto ambientales como económicas.

Por ello, la autoridad fitosanitaria continuará reforzando los controles y medidas preventivas en los puertos, así como promoviendo la colaboración ciudadana para reportar cualquier indicio de la plaga.

El episodio evidencia la importancia de la vigilancia y la prevención: interceptar la especie antes de que se establezca permite proteger los ecosistemas y la industria agrícola de Chile frente a un riesgo que ha causado estragos en otras regiones del mundo.