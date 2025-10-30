;

SAG enciende las alarmas ante presencia de una plaga de la ‘polilla esponjosa’ en Puerto de San Antonio

Desde el Servicio actuaron por celeridad para evitar su expansión y arraigo en el país.

José Campillay

SAG enciende las alarmas ante presencia de una plaga de la ‘polilla esponjosa’ en Puerto de San Antonio

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó la detección de una peligrosa plaga en el puerto de San Antonio. Se trata de la Lymantria dispar asiática, más conocida como 'polilla esponjosa’.

El insecto originario de Asia fue encontrado en un cargamento procedente de Corea a bordo del buque BBC Elizabeth, encendiendo las alarmas entre las autoridades.

La alerta se produjo el pasado miércoles 29 de octubre, durante una inspección rutinaria realizada por el equipo de Control de Frontera del SAG, que logró identificar la masa de huevos antes de que la especie ingresara al país.

Esta plaga es considerada una de las defoliadoras más peligrosas del mundo. Según la información oficial del SAG, la polilla esponjosa asiática puede alimentarse de más de 500 especies de árboles y arbustos, incluidos frutales y plantas ornamentales, llegando incluso a consumir por completo el follaje de los vegetales que ataca.

Su capacidad de volar en estado adulto, sobre todo en las hembras, facilita su dispersión y hace que pueda establecerse rápidamente en nuevos territorios. Los huevos, depositados frecuentemente en barcos atraídos por la luz durante la noche, pueden permanecer viables hasta 24 meses, lo que aumenta el riesgo de introducción en diferentes países.

Revisa también:

ADN

La acción rápida del SAG fue clave para contener la amenaza. Tras detectar la plaga, el buque BBC Elizabeth fue sometido a un tratamiento fitosanitario, impidiendo que la especie se estableciera en Chile.

El organismo recuerda que, a pesar de ser un caso aislado, la vigilancia constante en los puertos resulta fundamental, especialmente considerando que embarcaciones provenientes de Asia u otras zonas de riesgo pueden transportar la plaga inadvertidamente.

Esta detección representa una ventana de prevención crucial para el país. La introducción de la polilla esponjosa asiática podría afectar gravemente bosques, frutales y áreas ornamentales, con consecuencias tanto ambientales como económicas.

Por ello, la autoridad fitosanitaria continuará reforzando los controles y medidas preventivas en los puertos, así como promoviendo la colaboración ciudadana para reportar cualquier indicio de la plaga.

El episodio evidencia la importancia de la vigilancia y la prevención: interceptar la especie antes de que se establezca permite proteger los ecosistemas y la industria agrícola de Chile frente a un riesgo que ha causado estragos en otras regiones del mundo.

ADN

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad