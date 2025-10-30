Pololo de Emilia Noguera emocionó con sus canciones en el funeral de Héctor Noguera

Fue de los momentos más emotivos de la jornada. En la despedida de Héctor Noguera en el Campus Oriente de la UC, Emilia Noguera, una de sus hijas, subió al estrado y le dedicó sentidas palabras a su progenitor.

Y no solo eso, porque la actriz, antes de culminar su intervención, señaló que su papá "se emocionaba con la música. Hace un tiempo nos pidió a mí y a Gonzalo que le cantáramos una canción para esta ocasión. Se la cantamos antes de ayer, ayer y la vamos a cantar hoy también, así que te invito Gonzalo a que le cantemos la canción que te pidió tanto".

Un instante donde apareció Gonzalo Ramos, su pareja, para acompañarla en la interpretación de “Calma (Arrullo a mí mismo)”, una melodía de la banda Bere, donde el joven es vocalista y compositor.

El canto de Emilia y Gonzalo

Así, ambos entonaron el tema, tomados de la mano y culminando con un tierno gesto que fue aplaudido por todos los presentes.

“Mi padre le pidió a Gonzalo un par de veces que se la cantara en su funeral porque le daba mucha calma”, reveló después la actriz a LUN, indicando que entre ambos había una relación cercana y amena, donde incluso Tito “siempre iba a verlo tocar, aunque yo no fuera”.

De hecho, tanto los habría unido la música, que Gonzalo siguió con este tipo de homenajes también en el Parque del Recuerdo, ya que en el cementerio interpretó “Cuando ya me empiece a quedar solo”, de Charly García. Otro hit que Héctor Noguera también habría pedido para su despedida.