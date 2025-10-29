;

FOTO. ¿Y el apoyo? A menos de 24 horas, Lanús aún tiene entradas disponibles para su choque ante la U por Copa Sudamericana

Los hinchas del ‘granate’ anticipaban un infierno para los universitarios, lo que, al parecer, no sucederá.

Gonzalo Miranda

Lanús recibe a la U por la revancha de semis de la Copa Sudamericana

Lanús recibe a la U por la revancha de semis de la Copa Sudamericana

Menos de 24 horas restan para el decisivo duelo, y la advertencia del local, parece que quedará en nada. Este jueves, Lanús recibe en su estadio a la Universidad de Chile por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Con el antecedente de lo sucedido en la ida, los hinchas ‘granates’ estuvieron durante los últimos días advirtiendo que el Estadio Ciudad de Lanús en Buenos Aires sería “un infierno” para los azules, pero restando solo horas para el compromiso, aquello está lejos de suceder.

Esto porque, hasta el cierre de la presente nota (pasadas las 23:00 horas), en el recinto deportivo aún tiene muchas entradas disponibles para el compromiso.

Según lo visto en la página web de la ticketera a cargo, los hinchas local solo han completado dos sextos (2/6) del recinto deportivo: estará lleno lo que sería el sector Andes del Estadio Nacional, y un tercio de lo que sería Bajo Marquesina, en Ñuñoa.

El resto del estadio, según lo visto en la página, está completamente disponible.

ADN

Entradas partido Lanús vs Universidad de Chile

Lanús vs. la U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Lanús y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 30 de octubre

  • 19:00 hrs | Lanús vs. Universidad de Chile Estadio Ciudad de Lanús

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad