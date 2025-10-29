Lanús recibe a la U por la revancha de semis de la Copa Sudamericana

Menos de 24 horas restan para el decisivo duelo, y la advertencia del local, parece que quedará en nada. Este jueves, Lanús recibe en su estadio a la Universidad de Chile por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Con el antecedente de lo sucedido en la ida, los hinchas ‘granates’ estuvieron durante los últimos días advirtiendo que el Estadio Ciudad de Lanús en Buenos Aires sería “un infierno” para los azules, pero restando solo horas para el compromiso, aquello está lejos de suceder.

Esto porque, hasta el cierre de la presente nota (pasadas las 23:00 horas), en el recinto deportivo aún tiene muchas entradas disponibles para el compromiso.

Según lo visto en la página web de la ticketera a cargo, los hinchas local solo han completado dos sextos (2/6) del recinto deportivo: estará lleno lo que sería el sector Andes del Estadio Nacional, y un tercio de lo que sería Bajo Marquesina, en Ñuñoa.

El resto del estadio, según lo visto en la página, está completamente disponible.

Jueves 30 de octubre

19:00 hrs | Lanús vs. Universidad de Chile | Estadio Ciudad de Lanús