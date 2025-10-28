Mujer fue despedida y Tesorería retuvo millonario monto por deuda del CAE: Justicia intervino y ordenó reintegrar $23 millones

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique, que acogió un recurso de protección presentado por una kinesióloga en contra de la Tesorería General de la República (TGR) de Tarapacá.

Todo se originó luego de que la TGR retuviera más de $23 millones de una indemnización laboral que le correspondía a la profesional por sentencia ejecutoriada, consignó Diario Constitucional.

La mujer denunció en noviembre de 2024 que el organismo descontó parte de dicho pago argumentando una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), pese a que esos fondos provenían de un juicio por despido injustificado .

Resolución del tribunal

Ante esto, alegó que el accionar fue ilegal y arbitraria, ya que el CAE no es un tributo y la compensación vulneró su derecho a recibir íntegramente la indemnización judicialmente reconocida.

Por su parte, la TGR sostuvo que la compensación estaba amparada en el artículo 6 del DFL N°1 de 1994, que autoriza al Tesorero General de la República a compensar deudas con créditos del Fisco.

Sin embargo, el tribunal de Iquique —respaldo ahora por la Corte Suprema— determinó que la deuda no estaba debidamente acreditada y que no se podía aplicar la compensación a una indemnización ordenada por sentencia judicial. Por tanto, ordenó reintegrar los $23.039.962 retenidos.