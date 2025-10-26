;

Temblor se percibe en el centro de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Senapred entregó más información.

Nelson Quiroz

ADN

ADN

Un sismo se registró la tarde de este domingo en la Región de O’Higgins, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El organismo indicó que se activó el monitoreo a través de la Red de Informantes Mercalli para evaluar la intensidad y posibles efectos del movimiento telúrico en la zona. Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura o alteración de servicios básicos.

