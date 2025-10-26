Temblor se percibe en el centro de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
Senapred entregó más información.
Un sismo se registró la tarde de este domingo en la Región de O’Higgins, según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
El organismo indicó que se activó el monitoreo a través de la Red de Informantes Mercalli para evaluar la intensidad y posibles efectos del movimiento telúrico en la zona. Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura o alteración de servicios básicos.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.