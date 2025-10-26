;

FOTOS. Magdalena Müller se casó en íntima ceremonia: así fue el momento en que dio el sí

La actriz tuvo un matrimonio de lo más privado, donde apenas uno de sus amigos compartió un registro.

Soledad Reyes

Cuidadosa de su vida privada, la actriz Magdalena Müller se casó este fin de semana con su novio hace cinco años.

Un enlace del que al principio no se supo mucho, ya que la joven no compartió registros ni publicaciones en sus perfiles oficiales.

De hecho, los únicos detalles que se pudieron conocer de este compromiso fueron gracias a su amigo Diego Patricio, conocido fotógrafo, quien publicó una instantánea donde se pudo apreciar a la novia.

Una ceremonia que se observó de lo más sencilla, donde Magda lució un vestido blanco corto, con un ramo de flores rojas y anaranjadas.

Mientras, Félix Echeverría, su ahora marido, usó una chaqueta en tonos cálidos, acompañado de pantalón negro y camisa blanca.

Las fotos de Magda

Sin embargo, horas más tarde de esta publicación, la actriz decidió postear en sus redes preciosos registros de su matrimonio.

Uno que habría coincidido con otra fecha especial: su cumpleaños, tal como lo transparentó en su Instagram.

“Y así llegaron los 34, amor, amor, amor y más amor”, indicó junto a las imágenes donde se le ve besando a su enamorado.

