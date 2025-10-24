;

Tras intento de agresión al interior de Santiago 1: imputados por muerte de niño de 12 años fueron trasladados de cárcel

El intento de agresión quedó grabado y difundido desde el interior del penal, reabriendo cuestionamientos al control de celulares

Cristóbal Álvarez

Juan Espinoza

Gendarmería confirmó que los dos imputados por el homicidio ocurrido el lunes —cuando un furgón escolar terminó con la vida de un menor de 12 añosfueron trasladados desde Santiago 1 a otro centro penitenciario, luego de recibir amenazas y un intento de ataque por parte de internos.

Según los antecedentes, a través de una abertura de la puerta de la celda se lanzó un líquido inflamable y se intentó prender fuego con papeles y espuma de colchonetas.

Sin embargo, la agresión no se concretó por la intervención de gendarmes y porque los imputados estaban aislados del resto de la población penal.

El hecho quedó registrado en un video grabado y difundido desde el interior del penal —pese a los inhibidores de señal— lo que nuevamente reactivó las críticas al control de celulares en las cárceles.

Los responsables fueron identificados, se incautaron los equipos con los que grabaron y fueron denunciados al Ministerio Público por agresión y por tenencia de teléfono móvil al interior del recinto.

Gendarmería informó que se abrió un sumario administrativo y que los imputados fueron derivados a otro establecimiento bajo “estrictas medidas de resguardo”.

