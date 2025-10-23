SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en el extremo sur
El sismo se registró cerca de las 11:30 horas de este jueves.
A eso de las 11:30 horas de este jueves, un temblor se percibió en el extremo sur de Chile.
Según Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 5,3, mientras que el epicentro se ubicó a 648 kilómetros al este de Puerto Williams, en pleno océano.
Por ello, desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartaron riesgo de tsunami para Chile.
“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.
