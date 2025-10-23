;

Histórico fallo judicial en Concepción: Corte ordena a colegio matricular a niña TEA pese a negativa del establecimiento

La familia denunció discriminación; ahora el colegio de los Sagrados Corazones deberá modificar sus procedimientos internos y abrir sus puertas.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

En mayo pasado, una familia de Talcahuano postuló a su hija de 3 años al nivel de prekínder del Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción para el año escolar 2026.

La menor, diagnosticada con autismo moderado, iba a seguir los pasos de su hermano mayor, quien actualmente cursa enseñanza media en el mismo establecimiento.

Tras dos entrevistas realizadas entre fines de mayo y comienzos de junio, los padres recibieron un correo del colegio indicando que no contaban con un programa de integración escolar. La familia denunció que la negativa se basó en la condición TEA de la niña, calificando la situación como ilegal y arbitraria, y relató haber vivido un proceso doloroso y discriminatorio.

Desde la Superintendencia de Educación recordaron que el dictamen número 73, emitido el 10 de marzo de este año, obliga a los colegios particulares pagados a reservar al menos un 5% de sus matrículas para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes. Además, precisaron que este porcentaje corresponde a un estándar mínimo y no a un límite.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de la familia y ordenó al Colegio de los Sagrados Corazones matricular a la menor para el año escolar 2026. Además, instruyó al establecimiento a modificar sus reglamentos y procedimientos internos para asegurar la inclusión de estudiantes con discapacidad y promover una comunidad educativa más diversa.

