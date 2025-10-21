;

“Me preguntaba por su hijo y no pude decírselo”: apoderada relata momento en que le dio la noticia a madre de niño fallecido en Recoleta

En diálogo con Radio ADN, la mujer contó que compartió con el conductor del furgón escolar minutos antes del choque. “Fue terrible porque no pensamos que era tan grande la tragedia”, dijo.

Ruth Cárcamo

Tamara Aranda

“Me preguntaba por su hijo y no pude decírselo”: apoderada relata momento en que le dio la noticia a madre de niño fallecido en Recoleta

“Me preguntaba por su hijo y no pude decírselo”: apoderada relata momento en que le dio la noticia a madre de niño fallecido en Recoleta

07:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El colegio Rafael Sanhueza Lizardi de Recoleta amaneció con globos de color blanco y velas en la escalera de entrada, tras la velatón que se realizó por la muerte del alumno Esteban Hermosilla en un choque.

Esta mañana, el establecimiento realizó una jornada de reflexión, a la que se sumó la comunidad educativa y apoderados que conocieron al niño de 12 años.

Revisa también

ADN

Entre ellos se encuentra Geraldine, quien en diálogo con Radio ADN relató que vio al conductor del furgón escolar previo al accidente. “Vine a retirar a mi hija, y compartí con el tío Pedro, porque nos conocemos de toda la vida”.

“Ella me preguntaba por su hijo”

En esa línea, sostuvo que su pequeña era amiga y compañera de Esteban. “Minutos más tarde, paso por la calle Santos Dumont y me topo con el accidente, y justo me llama una apoderada avisándome que había chocado el tío Pedro”, contó.

“Me doy la vuelta y me bajo corriendo. Fue terrible porque no pensamos que era tan grande la tragedia”, añadió. Y reveló que ella le dio la noticia a la madre de Esteban: “Me tocó el papel de llamarla, de informarle que hubo un accidente, porque no tuve el coraje de decirle que había un niño fallecido”.

“Solo le avisé que tenía que llegar al lugar porque hubo un accidente (...) Ella llegó rápidamente, porque vivimos todos muy cerca. Yo no sabía qué decir, ella me preguntaba por su hijo y no pude, no fui capaz de decírselo”, cerró Geraldine.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad