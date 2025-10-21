“Me preguntaba por su hijo y no pude decírselo”: apoderada relata momento en que le dio la noticia a madre de niño fallecido en Recoleta

El colegio Rafael Sanhueza Lizardi de Recoleta amaneció con globos de color blanco y velas en la escalera de entrada, tras la velatón que se realizó por la muerte del alumno Esteban Hermosilla en un choque.

Esta mañana, el establecimiento realizó una jornada de reflexión, a la que se sumó la comunidad educativa y apoderados que conocieron al niño de 12 años.

Entre ellos se encuentra Geraldine, quien en diálogo con Radio ADN relató que vio al conductor del furgón escolar previo al accidente. “ Vine a retirar a mi hija , y compartí con el tío Pedro, porque nos conocemos de toda la vida”.

“Ella me preguntaba por su hijo”

En esa línea, sostuvo que su pequeña era amiga y compañera de Esteban. “Minutos más tarde, paso por la calle Santos Dumont y me topo con el accidente, y justo me llama una apoderada avisándome que había chocado el tío Pedro”, contó.

“Me doy la vuelta y me bajo corriendo. Fue terrible porque no pensamos que era tan grande la tragedia ”, añadió. Y reveló que ella le dio la noticia a la madre de Esteban: “Me tocó el papel de llamarla, de informarle que hubo un accidente, porque no tuve el coraje de decirle que había un niño fallecido”.

“Solo le avisé que tenía que llegar al lugar porque hubo un accidente (...) Ella llegó rápidamente, porque vivimos todos muy cerca. Yo no sabía qué decir, ella me preguntaba por su hijo y no pude, no fui capaz de decírselo”, cerró Geraldine.