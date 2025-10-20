“Valoramos las disculpas de Republicanos”: senador Coloma pide terminar con las disputas internas y concentrar las críticas en el Gobierno

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) llamó este lunes a evitar nuevas controversias al interior de la oposición, luego de los dichos de la diputada Ruth Hurtado (Partido Republicano), quien había cuestionado la “firmeza” de Chile Vamos, lo que generó molestia y obligó a Republicanos a ofrecer disculpas.

En entrevista con CNN, Hurtado afirmó que Guzmán no votaría por Evelyn Matthei : “Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI”. Además, había sugerido que algunos sectores de la derecha estaban más preocupados de “quedar bien con la izquierda” que de defender sus ideas, lo que tensionó la relación entre ambos bloques opositores.

“ Valoramos las disculpas de Ruth Hurtado y del Partido Republicano , pero hacemos un llamado a dejar las confrontaciones de lado y a entender que la unidad es el camino para derrotar a la izquierda que hoy día representan Jeannette Jara y Gabriel Boric”, señaló.

El emplazamiento se produce en un escenario electoral en que Republicanos y Chile Vamos buscan diferenciarse, pero al mismo tiempo necesitan coordinarse para enfrentar al Gobierno en los próximos comicios. Según Coloma, “el foco debe estar en el adversario común, no en pelear entre nosotros”.

Todo esto, luego de que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, diera por superado el episodio de desinformación atribuido a “bots republicanos” y envió un mensaje directo a José Antonio Kast durante el foro ENADE : “Te perdono y doy vuelta la página”.