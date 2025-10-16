Cerca de $60 millones: cuánto han gastado los candidatos presidenciales en publicidad en redes sociales

Durante el primer mes de campaña, las redes sociales se han convertido en el principal espacio donde los candidatos compiten por la atención de los votantes. A través de anuncios y videos, cada comando busca instalar sus ideas, reforzar su imagen y llegar a distintos grupos del electorado.

Plataformas como Instagram, Facebook, YouTube y Google concentran la mayor parte del gasto en publicidad. Los equipos de campaña han optado por dirigir sus recursos de forma más precisa, segmentando mensajes según la edad, el territorio o los intereses del público al que quieren llegar.

Según un análisis de la agencia SOUL, el gasto total en publicidad digital de los ocho candidatos supera los 60 millones de pesos.

¿Cuánto gastan los candidatos en publicidad digital?

La mayor inversión corresponde a José Antonio Kast, con $58.108.280 distribuidos en 27 anuncios, seguido por Jeannette Jara, con $27.701.193, y Evelyn Matthei, con $14.216.719.

En el caso de Matthei, candidata de Chile Grande y Unido, su estrategia se centró en la frecuencia: publicó 44 piezas en un mes, la cifra más alta del grupo.

Otros casos muestran diferencias importantes. Marco Enríquez-Ominami solo lanzó un anuncio, pero con una inversión de $4.761.352, mientras que Harold Mayne-Nicholls gastó $305.980 en 12 publicaciones. En tanto, Franco Parisi y Eduardo Artés no registran inversión en publicidad pagada y mantienen su alcance mediante contenido orgánico.

¿Qué plataformas utilizan y a quiénes apuntan?

El estudio también analizó la presencia de los candidatos en Google Ads, donde Kast volvió a encabezar la lista con $55 millones en 108 anuncios. Le siguieron Jara con $26,2 millones y Matthei con $26,05 millones. Enríquez-Ominami, en cambio, invirtió solo $50 mil en dos anuncios.

En cuanto a la segmentación, la mayoría de las campañas dirigió sus anuncios al público general de “Chile”. Sin embargo, algunos comandos aplicaron filtros específicos. Kast destinó parte de su presupuesto a Arica y Parinacota y Tarapacá, regiones donde enfoca su discurso sobre migración. Jara también segmentó hacia el norte, con piezas centradas en drones y control fronterizo.

En relación con el género, la mayoría no estableció distinciones, aunque Jara, Matthei y Mayne-Nicholls asignaron un porcentaje de su inversión a mujeres. Por rango etario, predominó la orientación hacia adultos jóvenes y mayores, con Matthei y Mayne-Nicholls mostrando una distribución más amplia.

El director de SOUL, Óscar Marcos, explicó que la clave de la competencia digital está en la planificación de contenidos: “Las elecciones se juegan a través de los algoritmos. El desafío es tener una estrategia inteligente, elegir las redes correctas y optimizar cada anuncio según su resultado”.