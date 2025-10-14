;

Emblemática zapatería dice adiós con remate total: los motivos del cierre tras 65 años de historia

Uno de los dueños habló sobre el fin de un espacio que marcó el comercio en el centro de la ciudad de La Serena.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Getty Images

El centro de La Serena, en la región de Coquimbo, muy pronto perderá un local comercial que se mantuvo abierto por 65 años.

Según confirmaron sus dueños, la zapatería Estrella Alpina bajará las cortinas a finales de este mes de octubre, o incluso un poco antes.

“Su cierre marca el fin de una era”, aseguraron desde el El Día. El medio postuló que el local dejó una “huella profunda en el corazón de los sereneneses”, ya que generaciones completas crecieron comprando en el lugar.

Pero, ¿por qué poner un punto final tras décadas de historia?

“El modelo de negocios en el mundo cambió mucho, y ahí comenzó nuestra caída. Luego vino la pandemia, que aceleró el proceso”, explicó Franco Dalbosco, uno de los dueños.

Cerramos con el dolor del alma, porque aquí trabaja gente de muchos años, preparada, que sabía atender al público como corresponde”, agregó.

Desde que se supo la noticia, la tienda ha recibido a cientos de personas atraídas por los descuentos del remate final.

El diario local incluso señaló que se han formado largas filas en calle Prat. La paciencia ha sido clave para llevarse un último recuerdo.

Nos quedan muy pocos días, y ahí se cierra la historia de Dalbosco Hermanos y La Estrella Alpina. Estoy agradecido de toda la gente que me ha llamado desde distintas partes del mundo”, sumó el cabecilla.

