;

Corte rebaja condena de asesino de Camila Rojas: ya no cumplirá cadena perpetua

El tribunal reemplazó las penas tras revisar los antecedentes y aplicar agravantes y atenuantes.

Javiera Rivera

Corte rebaja condena de asesino de Camila Rojas: ya no cumplirá cadena perpetua

La Corte de Apelaciones de La Serena redujo la condena de Francisco Javier Novoa Ibaceta, autor del brutal crimen de Camila Rojas y del ataque a su hija de 5 años, ocurrido en la Región de Coquimbo.

Con esta decisión, el hombre ya no enfrentará presidio perpetuo calificado, sino una pena total de 35 años de cárcel, lo que le permitiría acceder a beneficios carcelarios en el futuro.

La decisión del tribunal

Revisa también:

ADN

Según informó El Día, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acogió parcialmente un recurso de nulidad presentado por la defensa de Novoa, lo que permitió modificar la sentencia.

El tribunal mantuvo la calificación de los delitos —homicidio calificado y homicidio frustrado—, pero resolvió reemplazar las penas tras revisar los antecedentes y aplicar agravantes y atenuantes.

Así, la condena de presidio perpetuo calificado por el asesinato de Camila Rojas fue reducida a 20 años de presidio mayor, mientras que la pena de 20 años por el ataque a su hija se rebajó a 15 años.

En total, la nueva sentencia suma 35 años de prisión efectiva.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad