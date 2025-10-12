Corte rebaja condena de asesino de Camila Rojas: ya no cumplirá cadena perpetua

La Corte de Apelaciones de La Serena redujo la condena de Francisco Javier Novoa Ibaceta, autor del brutal crimen de Camila Rojas y del ataque a su hija de 5 años, ocurrido en la Región de Coquimbo.

Con esta decisión, el hombre ya no enfrentará presidio perpetuo calificado, sino una pena total de 35 años de cárcel, lo que le permitiría acceder a beneficios carcelarios en el futuro.

La decisión del tribunal

Según informó El Día, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena acogió parcialmente un recurso de nulidad presentado por la defensa de Novoa, lo que permitió modificar la sentencia.

El tribunal mantuvo la calificación de los delitos —homicidio calificado y homicidio frustrado—, pero resolvió reemplazar las penas tras revisar los antecedentes y aplicar agravantes y atenuantes.

Así, la condena de presidio perpetuo calificado por el asesinato de Camila Rojas fue reducida a 20 años de presidio mayor, mientras que la pena de 20 años por el ataque a su hija se rebajó a 15 años.

En total, la nueva sentencia suma 35 años de prisión efectiva.