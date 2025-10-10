Promotor revela el error más común al usar el hervidor de agua: “Casi nadie lo hace bien”

Un promotor de la marca Ursus Trotter se volvió viral en redes sociales tras explicar cómo usar correctamente un hervidor de agua, un electrodoméstico que —según él— “la mayoría de las personas usa mal”.

El video, publicado por el usuario @laslocurasdejota, supera las 400 mil visualizaciones y ha generado cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por la cantidad de errores cotidianos al hervir agua.

Los errores más comunes al usar el hervidor

El primer fallo que mencionó el promotor es llenar el hervidor por sobre el límite máximo.

“Mucha gente tiende a pasarse de la línea que dice ‘Max’, y eso puede provocar que el agua salpique y dañe el ducto de vapor”, explicó.

De acuerdo con el vendedor, cuando el vapor entra en los circuitos internos, puede afectar el encendido y apagado automático, reduciendo la vida útil del aparato.

Otro error frecuente es usar siempre agua de la llave. Debido a su dureza, el agua del grifo deja residuos de sarro que se acumulan con el tiempo.

Cómo limpiarlo correctamente

El promotor recomendó una limpieza sencilla para evitar daños:

Hervir medio litro de agua con una rodaja de limón y una cucharadita de bicarbonato.

Dejar la tapa abierta durante tres minutos mientras hierve.

Vaciar y enjuagar bien antes de volver a usar.

Según explicó, este procedimiento debería hacerse al menos una vez a la semana si se utiliza agua de la llave.