;

VIDEO. Impacto en el fútbol: jugador se rompe el cuello tras chocar con cartel y podría quedar parapléjico

El togolés Samuel Asamoah, del Guangxi Pingguo de China, sufrió una fractura cervical múltiple tras ser empujado por un rival e impactar su cabeza contra una pantalla LED.

Bastián Lizama

Captura

Captura

Conmoción ha generado en el mundo del fútbol la grave lesión sufrida por el futbolista togolés Samuel Asamoah, que pertenece al club Guangxi Pingguo de la segunda división de China.

El mediocampista de 31 años se fracturó el cuello durante un partido correspondiente a la jornada 25 de la League One del país asiático, en un hecho que ha dejado impactados a compañeros, rivales y aficionados.

Revisa también:

ADN

El incidente ocurrió el pasado domingo en el duelo ante el Chongqing Tonglianglong, cuando Asamoah fue empujado por un rival y chocó de cabeza contra un cartel publicitario situado a poca distancia del campo de juego.

El accidente se produjo cuando Asamoah intentó proteger el balón cerca de la línea lateral. En ese momento, un jugador del Chongqing Tonglianglong lo empujó con el hombro, lo que provocó que el togolés impactara de cabeza contra la pantalla LED.

El golpe fue tan violento que Asamoah cayó desplomado, lo que generó preocupación entre los presentes y motivó una rápida intervención médica. El diagnóstico, confirmado por su club, reveló que Asamoah sufrió una dislocación y fracturas en varias vértebras cervicales (de C2 a C6), además de un bloqueo vertebral y compresión nerviosa.

Guangxi Pingguo advirtió en un comunicado que el futbolista “corre el riesgo de sufrir paraplejia grave y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”.

El último reporte del elenco asiático detalló que el futbolista africano fue operado exitosamente este miércoles en una primera cirugía: “Samuel se recupera de la operación y su estado es estable”. Sin embargo, el pronóstico sobre su recuperación a largo plazo permanece reservado.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad