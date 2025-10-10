Conmoción ha generado en el mundo del fútbol la grave lesión sufrida por el futbolista togolés Samuel Asamoah, que pertenece al club Guangxi Pingguo de la segunda división de China.

El mediocampista de 31 años se fracturó el cuello durante un partido correspondiente a la jornada 25 de la League One del país asiático, en un hecho que ha dejado impactados a compañeros, rivales y aficionados.

El incidente ocurrió el pasado domingo en el duelo ante el Chongqing Tonglianglong, cuando Asamoah fue empujado por un rival y chocó de cabeza contra un cartel publicitario situado a poca distancia del campo de juego.

El accidente se produjo cuando Asamoah intentó proteger el balón cerca de la línea lateral. En ese momento, un jugador del Chongqing Tonglianglong lo empujó con el hombro, lo que provocó que el togolés impactara de cabeza contra la pantalla LED.

El golpe fue tan violento que Asamoah cayó desplomado, lo que generó preocupación entre los presentes y motivó una rápida intervención médica. El diagnóstico, confirmado por su club, reveló que Asamoah sufrió una dislocación y fracturas en varias vértebras cervicales (de C2 a C6), además de un bloqueo vertebral y compresión nerviosa.

Guangxi Pingguo advirtió en un comunicado que el futbolista “corre el riesgo de sufrir paraplejia grave y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”.

El último reporte del elenco asiático detalló que el futbolista africano fue operado exitosamente este miércoles en una primera cirugía: “Samuel se recupera de la operación y su estado es estable”. Sin embargo, el pronóstico sobre su recuperación a largo plazo permanece reservado.