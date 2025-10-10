Estos son los tres objetos del baño que NUNCA deberías compartir, según la ciencia / Ekaterina Demidova

Olvidar objetos personales de limpieza en un viaje puede parecer un simple descuido, pero usar los de otra persona puede ser más peligroso de lo que imaginas.

Según un artículo publicado en The Conversation por la profesora emérita Thea van de Mortel, de la Universidad Griffith, muchos microorganismos pueden sobrevivir durante días, meses e incluso años en los objetos del baño.

“Estas bacterias, virus y hongos permanecen activos en materiales como metal, plástico o tela, y son capaces de causar infecciones mucho tiempo después de haber sido usados”, explicó la académica.

Objetos del baño que nunca deberías compartir:

1. Toallas

Diversos estudios mostraron que compartir toallas puede aumentar hasta 8 veces el riesgo de contagio de infecciones cutáneas, como las provocadas por la bacteria Staphylococcus aureus.

Un brote de esta bacteria se registró en un grupo de jugadores de fútbol americano en Estados Unidos, y los investigadores descubrieron que los que compartían toallas eran los más afectados.

Guido Mieth Ampliar

2. Cepillos de dientes

Compartir un cepillo de dientes parece inofensivo, pero estos pueden contener virus como hepatitis C, herpes tipo 1 y el virus Epstein-Barr, responsable de la mononucleosis.

De acuerdo a los expertos, los cepillos pueden causar pequeñas heridas en las encías, lo que abre la puerta a virus de transmisión sanguínea.

Kathrin Ziegler Ampliar

3. Rasuradoras

Compartir una rasuradora puede parecer práctico, pero es una de las formas más rápidas de transmitir virus y bacterias a través de microcortes en la piel.

Estos instrumentos pueden propagar virus del papiloma humano (VPH), responsables de las verrugas, e incluso enfermedades más graves si hay sangre infectada en la hoja.