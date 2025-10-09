Inmersión en agua a una profundidad de hasta 1,5 metros: la experiencia sonora que busca atraer al público

La música en nuestro diario vivir se ha vuelto indispensable, llegando a ser una necesidad, el tener unos buenos audífonos o parlantes.

Son varias las marcas que buscan posicionarse en el mercado y entregar una opción diferente al resto. Es por ello que JBL vuelve a elevar la experiencia sonora con el lanzamiento del Boombox 4.

El nuevo modelo llega con más potencia, una batería de mayor duración y un diseño 12% más liviano, reafirmando la apuesta de la marca por la innovación y el sonido premium.

El AI Sound Boost, tecnología de inteligencia artificial desarrollada por JBL, optimiza en tiempo real el rendimiento del parlante para ofrecer mayor volumen sin distorsión, logrando el característico JBL Pro Sound con graves más intensos y agudos más definidos. A esto se suma el Bass Boost con dos modos personalizables —Deep Bass y Punchy Bass—, además de radiadores pasivos con logotipos iluminados que vibran al ritmo de la música.

Pensado para acompañar cualquier momento, el Boombox 4 ofrece hasta 34 horas de reproducción continua (28 horas con una carga y 6 adicionales con Playtime Boost), batería extraíble y resistencia al agua y al polvo con certificación IP68. Con sus 210W RMS conectada a corriente y 200W RMS en batería, el parlante garantiza potencia portátil y versatilidad para fiestas, viajes o actividades al aire libre.

“Con el Boombox 4 buscamos que la gente viva la música de forma más intensa y auténtica”, señaló Anderson Oliveira, director de Marketing de JBL Harman Brasil. “No se trata solo de potencia o batería, sino de crear experiencias que conecten a las personas a través del sonido JBL”. El modelo ya está disponible en el sitio web de JBL en colores negro, azul y camuflado.